Karda mahsur kalanlar kurtarıldı

VAN (AA) - Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan askeri araç, öğretmen servisi ile evinde rahatsızlanan bir hasta, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çaldıran, Çatak, Saray, Muradiye, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerinde dünden bu yana etkili olan kar ve tipi, çok sayıda yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı karla mücadele ekipleri, Gürpınar ilçesi Koçgüden Mahallesi'nde rahatsızlanan bir hastaya ulaşılması için yol açma çalışması başlattı.

Ekiplerin yolu açmasıyla mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, hastayı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl genelinde kapanan yolların açılması için çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, Çaldıran ilçesinde karda mahsur kalan bir askeri araç ile Saray ilçesinin Turan Mahallesi'nde yolda kalan öğretmenlerin bulunduğu servis ve Başkale'de yoldan çıkan ambulans ile çok sayıda aracı da kurtardı.

Kar yağışının ekili olduğu ilçelerde ekiplerin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.