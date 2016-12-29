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Kardaki ayak izi firari zanlıyı yakalattı

- Edirne Açık Cezaevinden firar eden zanlı Eskişehir'de polis ekiplerinin karlı zemindeki ayak izinden yola çıkarak düzenlediği operasyonla yakalandı

Kardaki ayak izi firari zanlıyı yakalattı

ESKİŞEHİR (AA) - Edirne Açık Cezaevinden firar eden "Kasten adam öldürmek" suçundan hükümlü kişi, Eskişehir'de polisin ayak izinden yola çıkarak gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı.

Eskişehir'de 6 yıl önce bir çorbacıda çıkan kavgada arkadaşı Adnan Tekdağ'ı (29) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Kurtuluş K. (22), cezasını çektiği Edirne Açık Cezaevinden firar etti.

Zanlının, Eskişehir'in Aşağısöğütönü Mahalesi'nde olduğunu belirleyen polis ekipleri, Kurtuluş K'nın bir apartmanın bodrumunda saklandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin geldiğini fark ederek saklandığı yerden kaçan şüpheli, karda bıraktığı ayak izlerini takip eden emniyet güçlerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı Kurtuluş K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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