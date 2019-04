KARDEMİR'de olağan genel kurul toplantısı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.



KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür Hüseyin Soykan ve pay sahipleri katıldı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Faruk Öz’ün başkanlık yaptığı toplantıda, gündemde yer alan tüm maddeler görüşülerek karara bağlandı.



Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, 2018 yılında dünya demir çelik sektöründe yaşanan gelişmeler ve bunların Türk çelik sektörüne yansımaları ile KARDEMİR’in 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Dünyanın, ABD’nin başını çektiği küresel ekonomide yeni bir döneme tanıklık ettiğini ve ABD Başkanı Trump’ın karşıt söylem ve eylemleri nedeniyle küresel ticaretin sert dalgalanmalar yaşayarak savrulduğuna dikkati çeken Güleç, global çelik sektörünün de 2018 yılında bu dalgalanmadan en çok nasibini alan sektörlerin başında yer aldığını kaydetti.



Güleç, Trump'ın Türkiye’ye yüzde 50 vergi getirdiğini anımsatarak, "Bu kararın ardından Türkiye’nin 2018 Nisan ayında ABD’ye yaptığı çelik ihracat maliyetleri yüzde 13,7 gibi önemli oranda yükseltti, mali yansıması yılda yaklaşık 30 milyon doları buldu. Konulan bu verginin kaldırılması ile ilgili hükümetimiz nezdindeki girişimlerimiz devam etmektedir." dedi.



Dünya ve Türk çelik sektörü hakkında bilgiler aktaran Güleç, "KARDEMİR, 2018 yılında 2 milyon 413 bin ton sıvı çelik üretimi, 2 milyon 315 bin ton nihai ürün üretimi, 2 milyon 199 bin ton nihai ürün satışı gerçekleştirmiş, satış gelirlerini 3 milyar 973 milyon TL’den, 5 milyar 583 milyon TL’ye ulaştırmıştır.



Verimliliklerimizin artırılarak maliyetlerimizin düşürülmesine yönelik gayretlerimiz, dinamik satış pazarlama faaliyetlerimiz ve üretim proseslerinde sağlanan iyileştirmeler şirketimizin 2018 yılında yüzde 31,8 FAVÖK marjı yakalamasını sağlamış ve 2018 yılı 1 milyar 709 milyon TL brüt karlılık, 814 Milyon TL net karlılıkla kapatılmıştır. Yönetimimiz, elde edilen bu rekor karlılıkla, 300 milyon TL’nin hissedarlarımıza kar payı olarak dağıtılmasını kararlaştırmıştır." diye konuştu.



Güleç, katma değeri yüksek ürünlere yöneldiklerini ifade ederek, şöyle devam etti: "Bu kapsamda ray ve profil haddehanesinden sonra kurduğumuz çubuk kangal haddehanesinde, yüksek vasıflı çelik kaliteleri ile ürün yelpazemizi çeşitlendirdik. Çubuk kangal haddehanemizin 2018 yılında üretimleri yüzde 29 artışla 360 bin tona, 2017 yılında 39 adet olan kalite sayısı da 2018 yılında 73’e yükseldi. Bu her yıl artarak devam edecek. İmalat sanayinde kullanılan yüksek karbonlu birçok yeni çelik kalitesini pazara sunan şirketimiz, otomotiv, mobilya, beyaz eşya, makine imalat sektörleri ile savunma sanayine, geliştireceği yeni çelik kaliteleri ile katkı sunmaya devam edecektir. Stratejik yatırım kapsamında yapımı devam eden Demiryolu Tekeri Üretim Tesisinde ilk ham teker üretimini 24 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirdik. Tamamen robotik bir tesis olarak kurulan bu fabrika için bugüne kadar yaklaşık 700 milyon TL harcama yaptık. Yıllık teker kapasitemiz 200 bin adet. Test üretimlerimiz devam ediyor ve tesiste bu yılın ikinci yarısından itibaren seri üretime geçmeyi planlıyoruz."



Demir yolu için aks ve teker montaj tesisi, 4. sürekli döküm makinesi, 3. pota fırını yatırımlarını anlatan ve çevre yatırımları ile sosyal sorumluluk projelerinden bahseden Güleç, 2020 yılı içinde bir yüksek fırının yeniden yapılması ile 3,5 milyon/ton kapasiteye kavuşacaklarını kaydetti.



Filyos Liman Projesi



Kendileri için Filyos Liman Projesi'nin çok önemli olduğunu vurgulayan Güleç şu değerlendirmede bulundu: "Şirketimizdeki kapasite artışları doğrultusunda üretimlerimizin sağlıklı sürdürülebilirliğini sağlamamız ve gerek ihracatımızda, gerekse ithalatımızda rekabet gücümüzü artırmamız için Filyos Limanı büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz aylarda yatırımı yerinde gördük ve inceledik. Gelecek yıl tamamlanması öngörülüyor. Bu konudaki taleplerimizi de Ulaştırma Bakanımızı ziyaret ederek bizzat ilettik. Altyapı yatırımlarının tamamlanmasından sonra üst yapı ve işletilmesi konusunda KARDEMİR olarak sürecin içerisinde olmak istiyoruz."



Güleç, istihdam ile kalite yönetim konularında yaptıkları çalışmaları aktararak, 2019 beklentilerini şöyle sıraladı: "ABD ve Çin arasında yaşanan gerginlik, geçtiğimiz yıl sadece her iki ülkenin ekonomilerini değil tüm dünya ülkelerini de etkilemiştir. Avrupa ekonomisi, hem küresel ticaret savaşlarından hem de Brexit belirsizliğinden etkilenerek yavaşlamaya başlamıştır. Küresel büyümenin önümüzdeki senelerde de yavaşlaması beklenmektedir. Şurası kesin ki, dünya ekonomisinde tehlike sinyalleri artmaktadır. Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler, İran’ın başını çektiği Ortadoğu bölgesindeki çelik üreticilerin paylarını artırma çabaları, dünya çelik sektöründeki kapasite kullanım oranlarının halen yüzde 75’lerde kalması, 700 milyon tonu aşan atıl kapasiteler, ham madde piyasalarında yaşanan gelişmeler ve koruma tedbirleri, 2019 yılında sektöre yön verecek başlıklar olarak öne çıkmaktadır."



Güleç, çalışanlara Özçelik-İş Sendikası'na, tüm ortaklara, müşteri ve tedarikçilere, her zaman yanlarında olan kamu ve yerel yönetimlere, yöre halkına ve sektörlerdeki gelişime ortak akıl ve stratejiyle katkı sunan hükümete de teşekkür etti.