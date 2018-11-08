KARDEMİR'de brüt karlılıkta ilk 10 hedefi

KARABÜK (AA) - Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Ercüment Ünal, "Brüt karlılıkta Türkiye'nin ilk 10 sanayi kuruluşu içinde olacağız. Bu, önümüzdeki sene mayıs ayında açıklanacak. Net karlılıkta ise ilk 15 kuruluş arasında olacağız." dedi.

Fabrikanın 8 Kasım 1994'te kapatılmasına karşı yapılan eylemlerin 24. yıl dönümü dolayısıyla KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, KARDEMİR'in kapatılmasını da içeren 5 Nisan 1994 tarihli kararların açıklanması ve sonrasında verilen mücadelelerin anlatıldığı sinevizyon gösterisi yapıldı.

KARDEMİR Genel Müdürü Ercüment Ünal, programda yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 1937 yılında fabrikanın açıldığını ve 8 Kasım 1994'te Atatürk'ün en büyük emanetlerinden birinin kurtarılma mücadelesinin verildiğini söyledi.

Fabrikanın tarihine değinen ve 8 Kasım 1994'te yaşanan olayları anlatan Ünal, KARDEMİR'in özelleşmesinin ardından 1,2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını kaydetti.

Bu yıl üçüncü çeyrekte yüzde 37,8 kar ettiklerini vurgulayan Ünal, "Bu, 1994 yılında başlayan mücadelenin meyvelerindendir. Limanımız yok ama diğer taraftan 3 milyon ton yerli cevher kullanıyoruz. Yerli cevher aldığımız yerlerde 100 bin kişi çalışıyor. Sadece KARDEMİR'deki 5 bin kişi değil. Bugün Sivas, Kayseri, Malatya, Elazığ bölgelerinden aldığımız cevher ile 100 bin kişi ekmek yiyor. Biz aslında sadece bir şehri kurtarmadık. Bugün Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun kömürünü tek kullanan biziz. Ereğli Demir Çelik sıfır yerli maden kullanıyor. Biz yüzde 75-80 arası, İSDEMİR ise yüzde 25-30 arası. Bizim kültürümüzde de var. Kaybetmeyi birkaç defa yaşayan insan, kaybetmekten korkar. Onun için 1994'ten beri buranın çalışanları o kadar sımsıkı sarılmış ki KARDEMİR'e, çalışmaktan en çok gurur duyduğum yer burasıdır." diye konuştu.





- "Gelecek sene hedefler daha büyük"

Ülkede döviz ve faiz üzerinden ekonomik baskının yoğun olduğu bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Brüt karlılıkta Türkiye'nin ilk 10 sanayi kuruluşu içinde olacağız. Bu, önümüzdeki sene mayıs ayında açıklanacak. Net karlılıkta ise ilk 15 kuruluş arasında olacağız. Kasım ayı mallarını sattık, önümüzde bir ayımız kaldı. Biz 2018 yılında Türkiye üzerine oynanan ekonomik baskıdan etkilenmemiş, 1994'ün 8 Kasım'ında oluşturulan ruhla hedefimize dimdik gidiyoruz. Türkiye'nin en çok kar eden ilk 10 sanayi kuruluş haline geleceğiz. Gelecek yıl eylül ayında 2,5 milyon kapasitemizi de 3,5 milyon ton temposuna, devreye alacağımız sürekli döküm makinesi ve konvektörler sayesinde çıkaracağız. Gelecek sene hedefler daha büyük."





- "8 Kasım mücadelesi KARDEMİR'e hayat vermiştir"

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ise 1994 yılında dönemin hükümeti tarafından "5 Nisan kararları" kapsamında KARDEMİR'in kapatılmasına karar verildiğini ve sonrasında verilen mücadelenin tarihe geçtiğini aktardı.

KARDEMİR'in, sendikaları önderliğinde özelleştirildiğini ve halka satıldığını, büyük mücadeleler verilerek bugünlere getirildiğini söyleyen Değirmenci, şöyle devam etti:

"O gün verilen büyük mücadele, bugün Türkiye'nin demir-çelik sektöründe en büyük fabrikalarından biri olan KARDEMİR'in yeniden doğmasını sağlamıştır. O günkü mücadele, bugün ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan KARDEMİR'e hayat vermiştir. O günkü mücadele, bir davaya inanıldığında nelerin başarılabileceğini tüm dünyaya göstermiştir."

Programda, KARDEMİR'de çalışan işçilerin çocuklarının katıldığı şiir ve kompozisyon yarışması ile fabrika işçileri arasında düzenlenen futbol turnuvasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

