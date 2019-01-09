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KARDEMİR'den 3,5 milyon ton üretim kapasitesi hedefi

- KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç: - "Bu yıl tamamlanacak çelikhane yatırımlarıyla kapasitemizi 3,5 milyon tonlara taşımış olacağız"

KARDEMİR'den 3,5 milyon ton üretim kapasitesi hedefi
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KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, bu yıl tamamlanacak çelikhane yatırımlarıyla üretim kapasitelerinin 3,5 milyon tona ulaşacağını bildirdi.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Faruk Öz ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kahveci'nin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhanziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyarette Filyos Liman Projesi'nin ele alındığı ve KARDEMİR'in altyapı yatırımlarının tamamlanmasından sonra projenin üstyapısına ve işletilmesine talip olduğu ifade edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Güleç, kendilerini kabul ettiği için Turhan'a teşekkür etti.

Filyos'ta çok büyük bir liman projesinin altyapı yatırımlarının devam ettiğini aktaran Güleç, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz haftalarda bizzat yatırımları yerinde görmüş ve incelemiştik. Bu liman özellikle KARDEMİR için çok büyük önem arz ediyor. Bu yıl tamamlanacak çelikhane yatırımlarıyla kapasitemizi 3,5 milyon tonlara taşımış olacağız. Bu üretim için yaklaşık 8 milyon ton civarında hammadde ve mamul malzeme elleçleyebileceğimiz bir limana ihtiyacımız var. Yine bilindiği gibi KARDEMİR olarak son 6-7 yıldır liman operasyonlarımızı ağırlıklı olarak şirketimize ayrılan kapasite doğrultusunda Eren limanlarından gerçekleştiriyoruz. Eren Holding yönetimine şirketimize olan desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."

Şirketteki kapasite artışları doğrultusunda gerek ihracatta gerekse ithalatta rekabet gücünü artırmak için Filyos Limanı'nın olmazsa olmazları olduğunu aktaran Güleç, şunları kaydetti:

"Tüm bölge için de büyük önem taşıyan bu liman, aynı zamanda tüm Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı olacak bölgemizi önemli bir ticaret ve sanayi merkezi ve lojistik üssü haline getirirken, ülkemizi de denizcilik alanında bölgesel liderliğe bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu kapsamda Sayın Bakanımıza Filyos Limanı'nın bir an evvel hizmete alınabilmesi için altyapı çalışmaları devam ederken, eş zamanlı olarak üstyapının da ihale edilebilmesi hususunda talebimizi ilettik. Yine altyapının tamamlanmasından sonra yap-işlet modeliyle limanın üstyapısı ve işletilmesine şirketimizin talip olduğunu ilettik ve kendilerini Karabük'e davet ettik. Sayın Bakanımız da limandaki altyapı çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini belirttiler ve tüm Karabüklülere selamlarını ileterek ilk fırsatta da Karabük'ü ziyaret edeceklerini söylediler."

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Anahtar Kelimeler:
Kamil GüleçKardemirMehmet Cahit TurhanZiyaret
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