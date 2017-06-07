KARDEMİR'den çevre yatırımı açıklaması:

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 175 milyon lira tutarındaki çevre yatırımlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhüt ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün izleme ve denetimleri doğrultusunda devam ettiğini bildirdi.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, kentte yayın yapan bazı internet sitelerinde hava kirliliğiyle ilgili yanıltıcı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, 2008-2015 yılları arasında 300 milyon lira tutarındaki çevre yatırımlarının tamamlanarak işletmeye alındığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"175 milyon lira tutarındaki çevre yatırımlarımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verdiğimiz taahhüt ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün izleme/denetimleri doğrultusunda devam etmektedir. Bu kapsamda, henüz 1 ay önce Mayıs 2017'de yaklaşık 21 milyon lira bütçeli Sinter Bölgesi Toz Toplama ve Tozsuzlaştırma Sistemi yatırımının ihalesi tamamlanarak, yüklenici firması belirlenmiştir.

Şirketimiz, çevre yatırımları konusunda her zaman şeffaf olmuş, fabrika sahası içerisindeki hava kalitesinin izlenmesine yönelik iki adet hava kalitesi izleme istasyonu 2012 yılında kurularak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına online olarak bağlanmıştır. Yine, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi kurularak, proses bacalarının toz ve gaz emisyonlarının da Bakanlık tarafından online izlenmesi sağlanmıştır. KARDEMİR, en önemli paydaşımız olan topluma karşı sorumluluğunun bilinci içerisinde, kalan çevre yatırımlarını da tamamlayacaktır."

Basın ve ifade özgürlüğüne her zaman saygılı olunduğuna işaret edilen açıklamada, "KARDEMİR, kamuoyunun doğru bilgilerle ve eş zamanlı aydınlatılmasına dikkat etmiş, basın mensuplarından da aynı saygınlığı görmüştür. Haber ve yorum kalitesi ile şirketimize katkı sunan her medya mensubu bundan böyle de başımızın tacı olmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.