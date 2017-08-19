"Kardeş Kal Türkiye" üyeleri boğaz turunda buluştu

İSTANBUL (AA) - Kardeş Kal Türkiye Platformu'nun kurucusu Orhan Uzuner, platformun, bir kalkışma, darbe, afet veya benzer olaylar karşısında halkın uykudan uyandırılması ve meydanlara davet edilmesi veya emin meydanlara sevk edilmesi için haberleşme sistemi hazırlığını oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Kardeş Kal Türkiye Platformu üyeleri, Üsküdar'daki iskelede buluşarak, vapurla boğaz turu yaptı.

Burada konuşan Uzuner, meydana gelebilecek herhangi afet, terör saldırısı, kalkışma girişimi, savaş gibi durumlarda bir acil durum uyarı ve bilgilendirme sistemine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Uzuner, Kardeş Kal Türkiye grubunun, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulduğunu ifade ederek, daha sonra da genellikle platform üyeleri arasında haberleşme için gruplar oluşturduklarını kaydetti.

İstanbul'un ilçelerinde ve Türkiye'nin bazı illerinde haberleşme grupları toplantıları başladığı bilgisini veren Uzuner, "Kardeş Kal Türkiye grubunun vazifesi, bir kalkışma, darbe, her türlü afet veya benzer olaylar karşısında halkın uykudan uyandırılması ve meydanlara davet edilmesi veya emin meydanlara sevk edilmesi için haberleşme sistemi hazırlığını oluşturmak, vatanımızda Kardeş Kal Türkiye anlayışını, kardeşliği tesis etmeye çalışmaktır. Müminler kardeştir, Filistinli küçük kızın şiirinde dediği gibi özgürlüğün simgesi olan Recep Tayyip Erdoğan hem kardeşimiz hem de liderimizdir." diye konuştu.

Orhan Uzuner, darbe üreten, darbeci yetiştiren askeri anayasanın maddelerini referandum yolu ile kaldırdıklarını ifade ederek, "Türkiye, alem-i İslamın ileri karakoludur ve en önemli kalesidir. İnsanlığın ebedi kurtuluşunu netice verecek, Müslümanları kardeşlikte birleştirecek olan İslam'ın mayası Türkiye'dir, Türkiye'de yaşayan Müslümanlardır." vurgusunu yaptı.

Memlekete taarruz eden harici düşmanlara karşı devlete kuvvet verilmesi gerektiğini vurgulayan Uzuner, "Avrupa'da ve Amerika'da, ipleri elinde tutan, oradaki hükümetleri yanlış yönlendiren düşmanların farkında olmalıyız. Dahildeki silahlı teröristlerden daha zararlı olan ekonomimizi çökertmek isteyen yabancılarla, işbirlikçi devlet içine sızmış gruplar var. Bunların bertaraf edilmesi, memleketin yükselmesi için her yerde, her zaman liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğumuzu göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Orhan Uzuner, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesine bağlı olduklarını belirtti.

Boğaz turuna katılan üyelere ikram yapılırken, Bekir Köse tarafından konser verildi. Köse, "Kardeş Kal Türkiye" isimli parçayı da seslendirdi.