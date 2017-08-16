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"Kardeş Şehirler Projesi"

- İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Kardeş Şehirler Projesi" kapsamında "Gümüşhane-Bingöl Buluşması" etkinliğinde Bingöl heyeti Gümüşhane'ye geldi - Vali Memiş: - "Gümüşhane insanı ne kadar milliyetçi ne kadar vatanperverse Bingöl insanı da en az Gümüşhane insanı kadar vatanperver, milliyetçi ve çok namuslu insanlardır"

GÜMÜŞHANE (AA) - İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "Kardeş Şehirler Projesi" kapsamında "Gümüşhane-Bingöl Buluşması" etkinliğinde, Bingöl heyeti Gümüşhane'ye geldi.

Proje kapsamında aralarında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve il protokolünün bazı üyelerinin de yer aldığı 65 kişiden oluşan Bingöl heyeti, kent merkezindeki Balyemez Konağı'nda yetkililerce karşılandı.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, Bingöllü vatandaşları Gümüşhane'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Projenin amacının iller arasındaki koordinasyonu artırmak ve kardeşlik duygusunu pekiştirmek olduğunu ifade eden Memiş, "Bu organizasyon için bana İçişleri Bakanlığından sorduklarında başka bir il ismi söylemişlerdi. Gümüşhane ile eşleştirilecek ilin Bingöl olmasını rica ettim. Çünkü ben Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 yıl görev yaptım. O memleketi kendi memleketim kadar severim." dedi.

- "Bu ülke 81 vilayetiyle bölünmez bir bütün"

Kentte yürütülen yatırımlar ve çalışmalarla ilgili de konuklara bilgi veren Memiş, "Gümüşhane insanı ne kadar milliyetçi ne kadar vatanperverse, Bingöl insanı da en az Gümüşhane insanı kadar vatanperver, milliyetçi ve çok namuslu insanlardır. Buna bizzat orada yaşamış olan bir kardeşiniz olarak şahitlik ederim. Onun için inşallah sizleri bu kısa süre içerisinde iyi ağırlamaya gayret edeceğiz." şeklinde konuştu.

Memiş, Gümüşhane'nin doğal güzellikler açısından çok zengin bir il olduğuna ve 3 gün sürecek etkinlik kapsamında da misafirlerin bu güzelliği yakından tanıma imkanı bulacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kısa süre içerisinde 2 kent arasında çok güzel bir köprü olacağına inanıyorum. İnsanların karakterini ve doğasını biliyorum. İnsanların doğasını tanıdığım için çok hayırlı bir paylaşım olacak. Maksadımız burada sizleri mümkün olduğu kadar iyi şartlarda ağırlamak. Bu ülke hepimizin. Bu ülke 81 vilayetiyle bölünmez bir bütün. Bu bölünmez bütünlük için büyük mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken de şehitler veriyoruz. Bütün şehitlerimize de Allahtan rahmet diliyorum."


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GümüşhaneKardeş Şehirler Projesi
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