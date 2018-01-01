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Kardeşi tarafından vurulduğu öne sürülen çocuk öldü

- Adana'da yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 13 yaşındaki kız çocuğunun, boş olduğunu sandığı babasına ait tabancanın tetiğini çeken kardeşi tarafından vurulduğu iddia edildi - Ölen kız çocuğunun 11 yaşındaki erkek kardeşi, polis merkezine götürüldü

Kardeşi tarafından vurulduğu öne sürülen çocuk öldü

ADANA (AA) - Adana'da yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 13 yaşındaki kız çocuğunun, boş olduğunu sandığı babasına ait tabancanın tetiğini çeken kardeşi tarafından vurulduğu öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde yaşayan H.Y. (13), yakınları tarafından başından yaralı halde özel araçla Adana Şehir Hastanesine getirildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kız çocuğu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, H.Y'nin ateşli silahla vurulduğunu tespit etti.

Ekiplerin ifadelerine başvurduğu kız çocuğunun yakınları, H.Y'nin, 11 yaşındaki erkek kardeşi M.Y'nin boş sandığı babasına ait ruhsatsız tabancanın tetiğine dokunması sonucu vurulduğunu iddia etti.

M.Y, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.

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AdanaçocukKız KardeşRuhsatsız Silah
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