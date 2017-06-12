Kardeşini darbederek öldürdüğü iddiası

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde ağabeyi tarafından darbedildiği öne sürülen 13 yaşındaki çocuk öldü.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Hakan Ahmet Ş. (18) ile kardeşi Ş.Ş. (13) arasında eve geç gelme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Hakan Ahmet Ş, erkek kardeşini darbetti.

Fenalaşan Ş.Ş, sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ş.Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ş.Ş'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gözaltına alınan Hakan Ahmet Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.