Kardeşinin tamirhanesinde çırak oldu

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin'de uzun yıllar tekstil sektöründe yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan ancak evde oturmak yerine üretime katkı sunmak için yeniden çalışmak isteyen 55 yaşındaki Güler Gülser, çırak bulamayan oto tamircisi kardeşinin yanında çıraklık yapıyor.

Emekliliği sonrası bir süre evde dinlenen Gülser, sıkılınca yeniden çalışmaya karar verdi. Kardeşinin sanayideki oto tamirhanesinde muhasebe işlerine bakmak için 3 yıl önce işe başlayan Gülser, iş yerinde çalıştıracak çırak bulunamayınca bu iş için gönüllü oldu.

Ustaların bu teklif karşısında şaşırmasına rağmen çıraklığa başlayan ve ilk başlarda zorlanan Gülser, zamanla alıştığı yeni işinde araçların hafif bakımını yapacak kadar ilerledi.

- "Sektörde çırak bulmak mümkün değil"

Gülser, tüketen değil üreten olmak için yeniden çalışma hayatına döndüğünü söyledi.

Çıraklık yapmaya başladıktan sonra işi sevdiğini ifade eden Gülser, "Şimdi tekerleri söküp takabiliyorum. Balatayı değiştirebiliyorum. Zorla öğrenmiş oldum. Bir aracın hafif bakımlarını yapabiliyorum. Bugün sabah bir araç geldi ustalar dükkanda yoktu. Ben aracı life aldım, ön bakımını yaptım. Sorununu belirledim." dedi.

Gülser, çıraklığa ilk başladığında herkesin çok şaşırdığını ve yadırgadığını belirterek, "İlk geldiğimde kadın olduğum için tepki gösterenler oldu. Tabii burası bir tamirci dükkanı ve tamircide çalışan bir kadın olur mu diye düşünüyorlar. Bana ters ters bakıyorlardı. Sonra alıştılar." diye konuştu.

Sanayide kadınların da çalışabileceğini vurgulayan Gülser, şunları kaydetti:

"Ağır metal olduğu için bazen kadının gücü yetmeyebiliyor. Onun için bir erkeğin yanında kadınlar da çalışabilir. Ben şu anda bütün takımları biliyorum. Ustam benden hangi takımı isterse onu koşa koşa getiriyorum. Hiç sıkıntı yok ancak bu sektöre çırak gerekiyor. Eleman bulamıyoruz. 5-10 yıl sonra eleman yetişmediği için bu sektörde usta da kalmaz. Ben kadın halimle erkek işinde çıraklık yapıyorum. Bir eleman geliyor bir hafta çalışıp sonra çıkıyor."

- "İlk başta karşı çıktım"

Tamirhanedeki Gülser'e iş öğrenmesinde yardımcı olan ustalardan Azad Beltekin de ilk başta bir kadın ile çalışma fikrine alışamadıklarını ancak zamanla usta-çırak olduklarını söyledi.

Daha önce sanayide hiç kadınla çalışmadığını belirten Beltekin, "İlk geldiğinde 'Bana öğret' dedi ama ben 'olmaz' dedim. Karşı çıktım 'sen muhasebeye bak' dedim ancak elemanlar gidince sıkıntı yaşamaya başlayınca tek çalışamayınca mecbur yardım istemeye başladım. Hırslı ve hevesli olduğu için ufak tefek işleri yapıyor. Teker söküp balata değiştiriyor. Müşterilerle ilgileniyor." ifadesini kullandı.