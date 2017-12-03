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"Kardeşlerimiz Üşümesin" projesi

- İskenderun'da Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere yiyecek, giyecek ve yakacak yardımı yapıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Yardımeli Derneğince ihtiyaç sahibi ailelere yiyecek, giyecek ve yakacak yardımı yapıldı.

Derneğin İskenderun Temsilcisi Safiye Tutar Karakaş, AA muhabirine, "Kardeşlerimiz Üşümesin" projesi kapsamında odun, Türk ve Suriyeli yardıma muhtaç ailelere kömür, soba, gıda ve giyecek temin edildiğini söyledi.

Malzemelerin önceden tespit edilen aklaşık 100 aileye dağıtıldığını belirten Karataş, hayırseverlerden destek beklediklerini, alan el ile veren el arasında aracı olduklarını kaydetti.

Proje kapsamında Cumhuriyet, Meydan ve Esentepe Mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar dağıtıldı.

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HatayIskenderunSafiye TutarYardım
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