"Kardeşlik Seferberliği" ile evsizlere umut oluyorlar

İSTANBUL (AA) - KAAN BURAK ŞEN - Bir grup yardım gönüllüsünün, "Kardeşlik Seferberliği" adı altında kurduğu oluşum, evsizlere kış aylarında üşümemeleri için battaniye, bot ve mont yardımı yapıyor.

"Kardeşlik Seferberliği", faaliyetlerine 2015'te geceleri evsizlere çorba dağıtarak başladı.

Ekipteki yardım gönüllüleri daha sonra gece İstanbul'un farklı bölgelerinde kalan evsizleri tespit ederek onlara kışlık giysi yardımında bulunmaya başladı.

Oluşumdaki yardım gönüllülerinden Mustafa Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evsizlerin önce ad, soyad, irtibat numarası, beden ölçüleri ve kaldıkları yerlerle ilgili bazı bilgileri aldıklarını, daha sonra ise belirlenen yerlerde yardımları kendilerine teslim ettiklerini dile getirdi.

Yaz mevsiminin birçok evsiz için bir sorun teşkil etmezken kışın evsizlerin park, meydan, otobüs durağı, cami avluları gibi yerler yerine apartman boşlukları, kapalı bankamatikler, köprü altları, alt geçit ve tünellere sığınmak zorunda kaldıklarını ifade eden Karaman, şöyle konuştu:

"Bugün üstlerinde ısınacak malzemeleri yok. Bu bağlamda en azından sağlıklı bir uyku için üşümemek için bot, mont, battaniye, içlik ve kazak dağıtmaya başladık. Çorbasını alan vatandaşımız, aracın arkasına giderek gerekli ihtiyaç malzemelerini elde ediyor. Umulur ki evsizlerin soğukta ayakları daha az üşür, üşütmez, hasta olmazlar. Tek derdimiz ve ümidimiz bu."



Karaman, Hasanpaşa Camisi, Harem Otogarı, Üsküdar Meydan'ı, Eyüp, Fatih İtfaiye durağı, Şehzadebaşı Camisi, Aksaray gibi evsizlerle anlaşarak belirledikleri yerlerde de onlara giysi yardımında bulunduklarını söyledi.

Dernek, vakıf, tarikat, cemaat, belediye gibi herhangi bir kurum ya da kuruluşa bağlı olmadıklarını vurgulayan Karaman, "Bu bağlamda kendi yağımızda kavruluyoruz. Mont, bot ve battaniyeleri ekibimizin içinde bulunan büyüklerimizin katkılarıyla alıyoruz. Buna yakın çevrem ile uzaktan tanıdığımız ağabeylerimiz, amcalarımız da dahil." diye konuştu.

- "Bizi kardeşlik kurtaracak"



Yardım gönüllüsü Mustafa Karaman, yardım dağıtımları sırasında kendisini etkileyen pek çok hüzünlü olaya şahit olduğunu aktararak, "Kışın sokakta, kar yağan bir akşamda evsiz bir ağabeyimiz vardı. Ona bir battaniye vermiştim. İkinciyi verdim, 'Hayır, istemiyorum' demişti. Battaniyesizlik büyük bir dert. Ya da botu var ama içine su kaçmış, ayakları kötü bir durumda. Elleri üşüyor. Biz bu sorunlara kendimizce bir çözüm bulmak için böyle bir şey yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Toplumsal dayanışma ile dışarıda yaşamak durumunda kalmış insanların sorunlarının hafifletilebileceğine değinen Karaman, şöyle devam etti:

"Sorunun doğasına uygun bir çözüm değil bu yaptığımız. Sorunun kaynağı toplumsal bir çözüme bağlı. Biz bu yüzden 'Kardeşlik Seferberliği' adı altında faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Çünkü ben inanıyorum ki bizi kardeşlik kurtaracak. Buna iman ediyorum. Böyle düşünüyorum. En büyük mutluluk kaynağımız kırık bir hayata dokunmak.

Bu kapitalist ve hedonist çağda, en güzel araba, en güzel ev gibi motivasyonlarla zihnimiz derdest edilirken sanırım unuttuğumuz ve kaçırdığımız bir şey var. Peygamber Efendimizin bahsettiği üzere bir yetimin başını okşamadıktan sonra, bir ablamızın, bir kardeşimizin derdini dinlemedikten sonra yaşanan hayatın çok da hayat olduğunu düşünmüyorum."

Mustafa Karaman'ın babası Mahmut Karaman ise nihai amaçlarının evsizlerin olduğu mahallelerde, ilçelerde ve semtlerde cami merkezli oluşumlarla müftü ve din adamlarının himayesinde, toplumun da desteğiyle bu soruna kökünden çözüm bulmak olduğunu kaydetti.

