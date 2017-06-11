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"Kardeşlik Sofrası" Balkanlar'da kuruldu

ÜSKÜP/ZENİCA (AA) - Makedonya ve Bosna Hersek'te, "Dünya Yetimler Günü"nde Anadolu Öğrenci Birliği tarafından "Kardeşlik Sofrası" kuruldu.Anadolu Öğrenci Birliğince ramazan ayında başlatılan "Kardeşlik Sofrası" kampanyası kapsamında,...

ÜSKÜP/ZENİCA (AA) - Makedonya ve Bosna Hersek'te, "Dünya Yetimler Günü"nde Anadolu Öğrenci Birliği tarafından "Kardeşlik Sofrası" kuruldu.

Anadolu Öğrenci Birliğince ramazan ayında başlatılan "Kardeşlik Sofrası" kampanyası kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanında toplanan yardımlarla, İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizasyonunda Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki İskender Bey Meydanı'nda düzenlenen iftara programına çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Anadolu Öğrenci Birliğinden Muhammed Geçen, Üsküp'teki organizasyonu Makedonya'da faaliyet gösteren İslami Gençlik Forumu ile düzenlediklerini belirterek, kampanya kapsamında dünyanın 15 ülkesinde yetimlere iftar sofraları kurduklarını aktardı.

Bu yıl ilk kez böyle bir kampanya hayata geçirdiklerini dile getiren Geçen, gelecek yıllarda da bunu sürdürüp gelenek haline getirmek istediklerini ifade etti.

Geçen, İskender Meydanı'ndaki geniş katılımlı iftarın yanı sıra Üsküp'te sadece yetim ailelerinin katıldığı başka bir iftar programı daha düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Üsküp'teki iftara 500'e yakın kişi katıldı.

- Bosna Hersek'te de iftar programı düzenlendi

"Kardeşlik Sofrası", Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Zenica şehrinde de kuruldu.

Anadolu Öğrenci Birliğinden Mehmet Dülgar, "Kardeşlik Sofrası" ile yürekleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, ramazan ayının 15. gününde 15 ülkede iftar düzenlediklerine dikkati çekti.

Anadolu Öğrenci Birliğinin, Türkiye'de 70'ten fazla şehirde faaliyet gösterdiğini söyleyen Dülgar, Müslümanları bir araya getirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İftar programının organizatörlerinden "Sebilj" İzci Topluluğu temsilcisi Amar Adilovic de iftara katılanlara "keşif kahvesi" ikram ettiklerini belirtti.

Zenica'daki iftara ise yaklaşık 400 kişi katıldı.

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Bosna HersekKardeşlik SofrasıMakedonya
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