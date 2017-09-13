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Kargo işçilerinden eylem

- Gaziantep'te işten çıkarılan bir grup kargocu, iş yeri önünde protesto eylemi yaptı

Kargo işçilerinden eylem

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te işten çıkarılan kargo işçileri, iş yeri önünde protesto gösterisi yaptı.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kargo firmasının önünde toplanan işçiler, ellerindeki pankart ve dövizler eşliğinde işveren aleyhine slogan atarak, işten çıkarılmalarına tepki gösterdi.

İşçilere destek veren Türk-İş’e bağlı Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Genel Başkanı Kenan Öztürk, işçilerin sendikalaştığı için işten çıkarıldıklarını öne sürerek, işverenin anayasal haklara saygı göstermesini istedi.

Uzun mesai süreleri ve düşük ücretlerle kaçak işçi çalıştırmaya kadar varan kuralsızlıkların kabul edilemeyeceğini ifade eden Öztürk, "İşveren anayasal haklara saygı göstermek, hukuk dışı davranışları terketmek, suç işlemekten vazgeçmek zorundadır." dedi.

Öztürk, işlerine son verilen işçilerin tekrar işbaşı yaptırılması çağrısında bulunarak, sorun çözülene kadar üyelerine destek vereceklerini kaydetti.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

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EylemGaziantepKargoTÜMTİS
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