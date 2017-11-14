MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen Karia Yolu Bisiklet Turu başladı.

Karia Yolu Derneğince düzenlenen etkinliğe 15 ilden 75 sporcu katılıyor. Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nden başlayan turun ilk gününde, bisiklet tutkunları 36 kilometrelik Göcek-Dalaman Sarsala Koyu etabında pedal çevirdi. Sarsala Koyu'nda kamp kuran bisiklet tutkunlarına uzun yol tur bisikletçisi Cemal Atasoy tarafından sunum yapıldı. Kampta ayrıca yoga, Latin dans öğretisi, müzik ve kamp ateşi etkinliği gerçekleştirildi.

Karia Yolu Derneği Başkanı Turan Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri turun bir bisiklet festivali değil, sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

Etkinliği turizm sezonunu uzatmak için yaptıklarını vurgulayan Bulut, "Amacımız, alternatif turizm hareketlerine katkıda bulunmak, sezonu uzatmak ve Karia Yolu'nu tanıtmak. Turumuza katılan sporcular ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor. Geçilen güzergahlardaki esnaftan alışveriş yaparak, bu sezonda bölge ekonomisine de katkı sağlıyor." dedi.

Bulut, tarihi yolda yürümek, bisiklete binmek ve koşmak isteyenler için rota üzerindeki kaymakamlık ve belediyelerle görüşerek uygun noktalarda kamp alanları oluşturduklarını kaydetti.

Etkinliğe katılanların Karia Yolu coğrafyasında yer alan Göcek, Sarsala Koyu, Sarıgerme, Dalyan, Köyceğiz, Geyik Kanyonu ve Akyaka'yı kapsayan rotada pedal çevireceklerini anlatan Bulut, turda görme engelli bir sporcu, öğrenciler ve dünya çapında turlara katılan 5 uzun yol bisikletçisinin de yer aldığını dile getirdi.

Alternatif turizme katkı sağlamak, sezonu uzatmak ve Karia Yolu'nu tanıtmak amacıyla düzenlenen tur, 19 Kasım'da tamamlanacak.