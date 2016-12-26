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"Kar"lı Uludağ ilgi görüyor

- Kayakseverlerin gözdesi Uludağ'da kar kalınlığı 125 santimetre olarak ölçüldü - Uludağ'a gelen yerli ve yabancı turistler pistlerde kayak yapmanın ve karın keyfini çıkardı

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 125 santimetreye ulaştı.

Hafta içi olmasına rağmen Uludağ'a gelen yerli ve yabancı turistler, pistlerde kayak yapmanın ve karın keyfini yaşadı.

AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, kar kalınlığı ''Oteller Bölgesi''nde 125 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek 3 derece ölçüldüğü Uludağ'da, aralıklarla kar yağışının devam edeceği bildirildi.

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