Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Kurmay Albay Muzaffer Düzenli Böcek ilaçlı yumurta Deniz
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Enerjide rekor kırdırdı
Enerjide rekor kırdırdı
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı

Karlıova'da husumetli aileler barıştırıldı

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde iki ay önce Tiryaki ve Karabulak aileleri arasında yaşanan silahlı kavganın ardından başlayan husumet barışla sonuçlandı

Karlıova'da husumetli aileler barıştırıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, Tiryaki ve Karabulak aileleri arasında yaşanan kavganın ardından başlayan husumet verilen barış yemeğiyle son buldu.

Tiryaki ve Karabulak aileleri arasında iki ay önce çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın neden olduğu husumet, Kaymakam Levent Yetgin ve Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ün çabası sonucu tatlıya bağlandı.

Karlıova Kaymakamı Yetgin verilen barış yemeğinde, "Kan, kanla yıkanmaz, temizlenmez. Ne kadar kavga edilirse edilsin, sonu barış ile sulh ile biter. Basit sebepler aşiretler arasındaki kavgalar, maalesef kan davasına dönüşüyor. Bölgemizde silahlı kavgaların son bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Bingöl de husumetin barışla sonuçlanması için çaba gösteren iki aile bireylerine teşekkür etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AilelerBarıştırıldıHusumetliKARLIOVADA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5