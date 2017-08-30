Karlıova'da husumetli aileler barıştırıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, Tiryaki ve Karabulak aileleri arasında yaşanan kavganın ardından başlayan husumet verilen barış yemeğiyle son buldu.

Tiryaki ve Karabulak aileleri arasında iki ay önce çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın neden olduğu husumet, Kaymakam Levent Yetgin ve Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ün çabası sonucu tatlıya bağlandı.

Karlıova Kaymakamı Yetgin verilen barış yemeğinde, "Kan, kanla yıkanmaz, temizlenmez. Ne kadar kavga edilirse edilsin, sonu barış ile sulh ile biter. Basit sebepler aşiretler arasındaki kavgalar, maalesef kan davasına dönüşüyor. Bölgemizde silahlı kavgaların son bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Bingöl de husumetin barışla sonuçlanması için çaba gösteren iki aile bireylerine teşekkür etti.