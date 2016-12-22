Karlov adına gençlik akademisi kurulacak

İSTANBUL (AA) - MURAT EĞİLMEZ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un adını yaşatmak için Rus gençleriyle ortaklaşa bir gençlik akademisi kurmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Ağırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karlov'un alçakça öldürülmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, Rus Büyükelçi’nin ismini yaşatabilmek için hızlıca ne yapılacağı, olayın acısının nasıl dindirilebileceği üzerine düşünmeye başladıklarını anlattı.

İki ülke gençliği arasındaki iş birliğini artırmak için çalışmalara yöneldiklerini dile getiren Ağırbaş, Balkanlar ve Avrupa gençleriyle entegrasyona yönelik çalışmalar kapsamında uzun süredir Rus mevkidaşlarıyla çalıştıklarını kaydetti.

Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Öncelikle akademi kurma fikri aklımıza geldi. Bu beyefendi çok nadide bir diplomat. Biz bu beyefendinin adını yaşatmak için diplomasiyle alakalı, dış ilişkilerle alakalı gençlerin eğitim aldığı, yılda 300-400 gencin eğitim aldığı bir gençlik akademisi kurmayı planladık. Gerek Birleşmiş Milletlerden tanıdığım Rus gençlik organizasyonları başkanları, gerekse Rusya'daki arkadaşlarla irtibat halindeyiz."

- "Rusya kıymetli komşu"

Türk ve Rus gençlerini bir araya getirmek, kaynaştırmak, yakınlaştırmak için daha çok şey yapmak istediklerini vurgulayan Ağırbaş, "Rusya Federasyonu çok kıymetli bir komşu. Biz de gençler olarak bunun bilincindeyiz. Rusya-Türkiye arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olanların da farkındayız. Bu yakınlaşmayı geliştirebilmek için gençler olarak elimizden gelen ne varsa, var gücümüzle yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ve Rusya’nın birbiri için ne denli hayati önemde olduğunu bildiklerini ifade eden Ağırbaş, "Bu düşünce üzerine, hem ikili hem de Türk ve Rus gençlik örgütleri bazında ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Daha önce Meclisimizde Rusça kursu açmıştık ve Rusça bilen personel istihdam etmiştik zaten. İstanbul’da eğitim gören Rusya Federasyonu’ndan öğrencilerle bizzat buluşmuştum. Onlarla ne gibi kültürel alışverişler içinde oluruz, neler yapabiliriz bunun üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin gençlik kolundaki mevkidaşlarla sürekli görüşüyorum." şeklinde konuştu.