Karmod kabin, Libya'da ofis ve şantiye yapıları olarak kullanılacak

İSTANBUL (AA) - Karmod'un kabin ürünleri, Libya'da ofis ve şantiye yapıları olarak kullanılacak.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, Karmod'un üretimini gerçekleştirdiği modüler kabinler, Bingazi şehrinde inşa edilecek 2 bin 500 konutluk inşaat projesinde görev alacak teknik personelin kullanımı için ofis ve şantiye binaları olarak hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, CTP sistemli kabin ürünlerinin yüksek izolasyonunun sağladığı iklimlendirme kolaylığı ile sıcak bölgelerde ofis amaçlı kullanımlarda özellikle tercih edildiğini vurguladı.

Uzun ömürlü dayanıma sahip modüler kabinlerin hızlı kurulum gibi önemli bir avantaja sahip olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Nakliye kolaylığı açısından demonte olarak sevk ettiğimiz kabinlerimiz yerinde hızlı kolay kurulum imkanına sahip. Örneğin, bu projedeki 6 adet yapıdan oluşan toplam 141 metrekare ofis grubunu WC, duş üniteleri dahil 6 gün gibi çok kısa sürede kullanıma hazır kurulumla teslim ettik. Ürünlerimizi 110’un üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. Kabinlerimiz farklı ülkelerde farklı yapı ihtiyaçları için tercih ediliyor. Ülkemizde daha çok güvenlik, büfe ve ofis amaçlı tercih edilen yapılarımız sıcak iklimin yaşandığı Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde konut amaçlı kullanılıyor. Senegal, Kongo, Eritre, Libya gibi ülkelerde daha çok şantiye ofis ve işçi yerleşkesi olarak talep görüyor. Şantiye projeleri için başta ofis, yatakhane ve yemekhane olmak üzere WC, duş ünitelerine kadar tüm yapı ihtiyaçlarını kabin yapı modelimizle karşılayabiliyoruz. Kullanım çeşitliliğimizi ifade etme adına kabinlerimizle kütüphaneden manava, çiftlik evinden mescide her tür yapı ihtiyacına pratik çözüm sunuyoruz."

