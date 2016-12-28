Karmod, Madagaskar'a enerji santrali binaları üretti

İSTANBUL (AA) - Prefabrik yapı sektörü markalarından Karmod, Afrika'nın doğusunda ada ülkesi olan Madagaskar'da kullanılacak enerji santrali binalarının sevkine başladı.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, prefabrik yapı modeliyle üretilen binalar, Madagaskar'da 120 megavat kapasiteli bir fuel oil santralinin yapım ve işletmesini gerçekleştirecek bir firmanın yönetim binasıyla beraber işçi şantiyesi olarak kullanılacak.

Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, üretimini gerçekleştirdikleri prefabrik hazır yapıların demonte sevk edilerek yerinde kısa sürede kurulumunun yapılabildiğini bildirdi.

Madagaskar'ın elektrik ve su işletme hizmetlerini gerçekleştiren kamu kuruluşu Jiro Sy Rano Malagasy (Jirama) için enerji üretimi yapacak Aksaf Power şirketi adına ürettikleri yapıların deniz yolu taşımacılığı ile sevk edildiğini belirten Yüceer, demonte gönderdikleri yapıların ülkeye ulaşmasıyla kısa sürede kendi ekipleri tarafından kurulumun gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yüceer, proje kapsamında 20 yıl kadar süre için kullanımı planlanan yapıların uzun ömürlü özelliğiyle öne çıktığını, istendiğinde demonte yapısıyla binaların sökülerek başka projelerde kullanılmak üzere tekrar kurulum yapılabildiğini bildirdi.

Verilen bilgiye göre, Karmod’un Madagaskar enerji santrali için ürettiği yapılar 4 dubleks binadan oluşuyor ve toplam bin 911 metrekare büyüklüğe sahip. Proje kapsamında bir tane 323 metrekare iki katlı ofis binası, bir tane 302 metrekare iki katlı lokal binası, bir tane 464 metrekare iki katlı mühendis yatakhanesi, bir tane 822 metrekare iki katlı işçi yatakhanesinin üretimi gerçekleştirildi.

Uzun ömürlü kullanım ve yapı konforunun hedeflendiği binalarda ekstra olarak sıva altı elektrik sistemi, özel dış cephe kaplamaları, panik barlı kapılar, data kablolamaları, mebranlı ve cam yünlü çatı izolasyonu gibi özel uygulamaların yapımı planlandı.





