Karmod, Özbekistan’da toplu konut şantiye yapıları kurdu

İSTANBUL (AA) - Karmod, Orta Asya ülkelerinden Özbekistan’da toplu konut projesi için işçi şantiye yapıları kurdu.

Karmod açıklamasına göre, ülkenin başkenti Taşkent'te konteyner yapı modeliyle birleşimli olarak kurulan yapı toplu konut inşaat projesinde görev alacak çalışanlarca kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, yeni nesil konteyner yapılarının yüksek ısı yalıtım avantajlarıyla sıcak veya soğuk farklı iklimler için özellikle tercih edildiğini vurguladı.

Yüzde 60’a varan enerji tasarrufu sağlayan özelliğiyle konteyner yapılarının şantiye işçi kamplarıyla beraber konut amaçlı kullanımlar için de talep gördüğünü belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Yapılarımızın duvar ve çatı panellerinin tamamında yüksek izolasyon sunan sandviç panel sistemi kullanılıyor. Çatı panellerimiz 12,5 santim kalınlığıyla iyi yalıtımla beraber yüksek mukavemete de sahip. Çift camlı pencere ve tam kapama sağlayan contalı özel sac panel kapı sistemleriyle enerji tasarrufunu üst düzeye çıkartıyor.

Konteyner yapılarımızın en çok tercih edildiği kullanım alanları arasında inşaat projeleri, madencilik, petrol ve doğalgaz gibi enerji projelerinin işçi kampları öne çıkıyor. Ürünlerimizi daha önceden kullananlar marka tercihlerinde Karmod adını özellikle belirtiyorlar.

Sağladığı konforla ev amaçlı kullanımlar için de son dönemde gerek yurt dışından gerekse yurt içinden önemli talepler alıyoruz. Taşken’te kurduğumuz şantiye yapımız toplu konut projesinde görev alan çalışanlarca kullanılacak. Aynı binada ofis, yatakhane ve yemekhane bir arada. Proje için demonte ‘flatpack’ sistemle hazırladığımız konteyner yapılarımızı birleşimli iki katlı olarak yerinde kullanıma hazır kurulum gerçekleştirerek teslim ettik."