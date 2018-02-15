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Karmod Prefabrik Peru’da showroom açtı

- Karmod, Güney Amerika ülkelerinden Peru’da showroom açtı - Karmod Genel Müdürü Durmaz: - "Peru’ya sevk ettiğimiz yapıların montajları, ülkede oluşturduğumuz yerel montaj ekipleriyle daha kolay yapılabilecek"

Karmod Prefabrik Peru’da showroom açtı

İSTANBUL (AA) - Prefabrik yapı sektörü markalarından Karmod, Güney Amerika ülkelerinden Peru’da showroom açtı.

Karmod Prefabrik açıklamasına göre, Peru'nun başkenti Lima şehrinde açılışı yapılan showroomda konut, şantiye konteyner yapıları ve güvenlik kabinleri gibi üretimlerin satışı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, Peru showroomuyla Güney Amerika ülkelerinden talep alan ürünlerini müşterilerinin daha yakından görmeleri ve yerinde hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Kolay kurulumlu yapılarının bölge ülkelerindeki sosyal konut taleplerine önemli bir alternatif oluşturacağını aktaran Durmaz, şunları kaydetti:

"Ön üretimli olarak Türkiye’de hazırladığımız yapılarımız demonte özelliğiyle dünyanın her bölgesine kolayca taşınabiliyor. Peru’ya sevk ettiğimiz yapıların montajları, ülkede oluşturduğumuz yerel montaj ekipleriyle daha kolay yapılabilecek. Konutta hafif çelik ve sosyal konut olmak üzere iki alternatif yapı modelimiz var. Uzun ömürlü sosyal konut projelerine daha yakından hizmet vermiş olacağız. Prefabrik ve konteyner şantiye yapılarımızla güvenlik kabinlerimizine olan mevcut ilginin de yerinden hizmetle daha da artacağına inanıyoruz."


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Hakan DurmazKarmodLimaPeruSHOWROOM
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