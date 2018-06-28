Karmod Prefabrik, Ukrayna’da liman işletme binası kurdu

İSTANBUL (AA) - Karmod Prefabrik, Ukrayna’nın Odessa şehrinde liman işletme binası kurulumu gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’nın Odessa şehrinde kurulum yapılan liman işletme binası ülkenin en büyük limanlarından olan Yuzhny liman işletmesince kullanılacak. Son dönemde yurt dışından bu tarz ofis ve işletme binaları için Karmod'a yoğun talep geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Doğu Avrupa Koordinatörü Vusal Necmettin, iki katlı plana sahip 112 kişinin hizmet sunacağı yapıyı 17 gün gibi kısa bir sürede kullanıma hazır kurulumla teslim ettiklerini kaydetti.

Necmettin, Karmod'un yeni nesil konteyner modeliyle üretimini gerçekleştirdikleri yapıları kısa sürede kullanıma hazır kurulumu, yapı güvenliği gibi öne çıkan unsurlarla yurt dışı müşterilerince tercih edildiğini belirtti.

Vidalı ve geçmeli sistemle ürettikleri yerinde kurulumlu yapılarını 100’ün üzerinde ülkeye ihraç ettiklerini hatırlatan Necmettin, şunları kaydetti:

"Karmod dünyanın her bölgesinde proje gerçekleştiren tanınmış bir Türk markası. Ofis yapılarından toplu konuta, şantiye yapılarından acil yerleşim ünitelerine çok alternatifli üretim gerçekleştirdiğimiz yapılarımıza her kıtadan talep alıyoruz. Uluslararası nakliye standartlarıyla demonte gönderdiğimiz ürünleri süpervisör ekiplerimizle yerinde kurulum yaparak kullanıma hazır teslim ediyoruz. Yapılarımızın kapı ve pencerelerinden çatı örtüsüne, elektrik ve su tesisatlarından armatürlerine kadar Türkiye’den hazır gönderiyoruz. Odessa Yuzhny liman işletmesince kullanılacak yapımızı da aynı şekilde sevk ederek kurulum gerçekleştirdik. İki katlı tek blok yapımız 520 metrekare kapalı alana sahip. Yapı içerisinde çalışma odalarıyla beraber toplantı odası ve mutfak yer alıyor.”