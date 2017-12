Karmod Prefabrik'ten Irak'a şantiye kampı

İSTANBUL (AA) - Karmod Prefabrik, Irak'ta 500 kişinin kullanacağı şantiye kampı kurdu.



Karmod Prefabrik tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat'ta kurulan kampın hava alanında görev alacak işçilerce kullanılacağı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, toplam bin 700 metrekare kapalı kullanım alanına sahip projenin iki ay gibi kısa sürede kurulum yapılarak teslim edildiğini belirtti.



Yeni nesil konteyner modeliyle ürettikleri yapılarda ülke iklimini dikkate alarak yüksek densite paneller kullandıklarını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu projedeki yapılarımızın duvar ve çatılarında yüksek izolasyon sağlayan 40 densite poliüretanlı sandviç panel sistemi kullanıldı. 240x600 cm ölçüde demonte paketlenerek Bağdat’a sevk edilen konteyner yapılarımız ekiplerimizce kullanıma hazır kurulumla teslim edildi. Her binada 10 ayrı ünite birleşimli olarak yan yana getirilerek her biri 144 metrekarelik yapılar oluşturuldu. Birleşimli her bir yapı grubunun üzerine ekstra olarak çatı örtüsü yapıldı. Pencerelerin tamamına motorlu panjur uygulaması yapıldı.118 yeni nesil konteyner ünitesi kullanılarak hazırlanan kamp yapı grubunda yatakhane binaları, yemekhane binası, yönetim ofisi, dinlenme alanları, çamaşırhane, wc ve duş kabinleri bulunuyor."