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Karmod, tehlikeli atık depolama konteyneri üretti

İSTANBUL (AA) - Karmod, sanayi tesislerinin riskli atık yönetimini kolaylaştırma adına tehlikeli atık depolama konteyneri üretti.Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretim tesislerinde çoğunlukla düzensiz ortamlarda gelişigüzel depolanan...

Karmod, tehlikeli atık depolama konteyneri üretti
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İSTANBUL (AA) - Karmod, sanayi tesislerinin riskli atık yönetimini kolaylaştırma adına tehlikeli atık depolama konteyneri üretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretim tesislerinde çoğunlukla düzensiz ortamlarda gelişigüzel depolanan tehlikeli atıklar, çevreyi tehdit eden önemli bir unsur oluyor. Sorunun çözümüne doğrudan katkı sağlamak amacıyla özel depolama konteyneri tasarlanarak üretiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Ar-Ge Müdürü Mustafa Hacıömer, ürün hazırlığı öncesi farklı üretim tesislerinde yaptıkları gözlemlerde özel atık alanının bulunmaması nedeniyle özellikle kimyasal bulaşmış kontamine atık ve ambalajların depolanmasında çok fazla hassasiyet gösterilemediğini üzülerek müşahede ettiklerini belirtti.

Bu doğrultuda konteyner üretici firma olarak yaptıkları çalışmayla sahada kullanımı kolay bir ürün ortaya çıkardıklarını aktaran Hacıömer, şunları kaydetti:

"Tehlikeli atık konteynerimiz, kontamine atıklarla beraber üretimde kullanılacak ambalajlı tehlikeli kimyasal maddelerin depolanması için de son derece güvenli kullanım sahip. Konteynerin kullanıldığı diğer alanlar arasında varil, silikon mastik, boya gibi kontamine ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, kimyasal atıklar, atık pil ve akümülatörleri sayabiliriz. Konteyner ürünümüzün tavan, zemin ve duvarları tamamen yanmaz özellikte. İç tavanda 75 santigrat derece sıcaklıkta otomatik olarak devreye giren sprinkler yangın söndürme sistemi hazır olarak montajlanmış durumda. Geniş özel rampalı kapıdan içeriden forkliftle yerleştirme ve boşaltım imkanı sunuyor. Transpalet için de iç kısımda rahat bir kullanım sağlıyor. Havalandırma için özel menfezleri, her alana tam dağılım sağlayan iç aydınlatma armatürleri, iç raf sistemi üründe bulunan diğer ayrıntılar..."


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