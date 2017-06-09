Karne günü 150 bin çocuk sevindirildi

GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediyesi tarafından 150 bin çocuğa karne hediyesi olarak ayakkabı dağıtıldı.

Belediye bahçesinde gerçekleştirilen dağıtımda, öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu. Ayakkabı alabilmek için bekleyen öğrenciler hem tatilin hem de yeni ayakkabı sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim-öğretim yılının sona erdiğini anımsatarak, öğrencileri spora teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi.

Gençlerin spor yaparak yazı değerlendirmeleri için ayakkabı dağıttıklarını belirten Tahmazoğlu, "Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar, tatillerini iyi değerlendirsinler istedik. Onları teşvik etmek için böyle bir girişimde bulunduk." dedi.

Herkesin en az bir spor dalıyla uğraşması tavsiyesinde bulunan Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Biz her sene karne dağıtımında sporla alakalı hediyeler veriyoruz. Gençlerimizi çok önemsiyoruz. Sağlıklı bireyler olmalarını istiyoruz. Bu sene de spor ayakkabısı hediye ettik. Ayrıca Türkiye'nin en büyük parklarından olan Yeşilvadi Parkı içerisindeki lunapark ücretsiz olacak. İstiyoruz ki öğrencilerimiz tatillerini spor yaparak, eğlenerek, kitap okuyarak geçirsinler. Gönüllerince eğlensinler. Yeni eğitim öğretim yılına sıkı bir şekilde başlamalarını istiyoruz."







