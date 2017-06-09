Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Karne günü 150 bin çocuk sevindirildi

- Şahinbey Belediyesince, 150 bin çocuğa spor ayakkabısı hediye edildi

Karne günü 150 bin çocuk sevindirildi

GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediyesi tarafından 150 bin çocuğa karne hediyesi olarak ayakkabı dağıtıldı.

Belediye bahçesinde gerçekleştirilen dağıtımda, öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu. Ayakkabı alabilmek için bekleyen öğrenciler hem tatilin hem de yeni ayakkabı sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim-öğretim yılının sona erdiğini anımsatarak, öğrencileri spora teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi.

Gençlerin spor yaparak yazı değerlendirmeleri için ayakkabı dağıttıklarını belirten Tahmazoğlu, "Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar, tatillerini iyi değerlendirsinler istedik. Onları teşvik etmek için böyle bir girişimde bulunduk." dedi.

Herkesin en az bir spor dalıyla uğraşması tavsiyesinde bulunan Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Biz her sene karne dağıtımında sporla alakalı hediyeler veriyoruz. Gençlerimizi çok önemsiyoruz. Sağlıklı bireyler olmalarını istiyoruz. Bu sene de spor ayakkabısı hediye ettik. Ayrıca Türkiye'nin en büyük parklarından olan Yeşilvadi Parkı içerisindeki lunapark ücretsiz olacak. İstiyoruz ki öğrencilerimiz tatillerini spor yaparak, eğlenerek, kitap okuyarak geçirsinler. Gönüllerince eğlensinler. Yeni eğitim öğretim yılına sıkı bir şekilde başlamalarını istiyoruz."



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AyakkabıKarne HediyesiŞahinbey Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5