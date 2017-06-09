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Karne sevincini dokunarak yaşadılar

- Afyonkarahisar'da görme engelliler birleştirilmiş sınıfında okuyan 6 öğrenci, ilk kez braille alfabesi ile hazırlanan karnelerini aldı

Karne sevincini dokunarak yaşadılar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da görme engelli öğrenciler ilk kez bu yıl hazırlanan kabartma karnelerini alarak notlarını kendileri dokunarak okudu.

Kadayıfçıoğlu İlkokulundaki görme engelliler birleştirilmiş sınıfında öğrencilere normal karnelerinin yanında, ''braille alfabesi'' ile hazırlanan karneleri de dağıtıldı.

Karnelerindeki notları heyecanla inceleyip birbirine okuyan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

Özel eğitim sınıf öğretmeni Özge Nilüfer Tunçkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birleştirilmiş sınıfta farklı yaş gruplarında 6 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Bu yıl çok farklı bir karne sevinci yaşadıklarını vurgulayan Tunçkol, şunları kaydetti:

"Hayırsever bir kurum tarafından sınıfımıza bağışlanan teknik ekipmanımız sayesinde öğrencilerimiz için braille alfabesi ile karne hazırladık. Artık kendileri kabartma karnelerini okuyorlar. Sınıftaki teknik ekipmanla eğitim öğretimimiz daha kaliteli hale geldi. Bilgisayar öğrenebiliyorlar, büyütücü ve okuyucularla istedikleri kitap ve dokümanı okuyup dinleyebiliyorlar."

Öğrencilerden Aynur Yıldız ise duygularını, "Bugün kabartma karnelerimizi aldık, çok mutluyuz. Önceden karnelerimiz böyle değildi. Sevincimizi tam yaşayamıyorduk. Şimdi karnemi okudum, kendimi çok iyi hissediyorum." sözleriyle dile getirdi.

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