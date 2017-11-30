Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi yardım kampanyası hakkı eren Ali İhsan Horasan hüseyin akan
Taraftarın ilgisi arttı
Taraftarın ilgisi arttı
Hazine ona emanet
Hazine ona emanet
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor
Cepte rekor kırdık
Cepte rekor kırdık

Karnenin yanında 'sosyal etkinlik belgesi' verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okul ve okul dışında yaptığı her türlü sosyal etkinliği, e-okul sisteminde kayıt altına almaya başladı.

Karnenin yanında 'sosyal etkinlik belgesi' verilecek

ANKARA(AA) - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü sosyal etkinliklerin e-okul sistemine kayıt altına alınması uygulamasını hayata geçiriyor.

"Sosyal Etkinlik Modülü Pilot Uygulama Kılavuzu" hazırlayan Bakanlık, uygulamayı 81 ildeki 162 ortaokulda başlattı. Öğretmenler, kılavuzda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda e-okul yönetim bilgi sistemindeki "Sosyal Etkinlik Modülü"ne veri girişlerini bugünden itibaren yapacak.

Uygulamanın, pilot çalışmasının ardından Türkiye genelindeki tüm okullara yaygınlaştırılması planlanıyor.

Öğrencilere karneleri ile birlikte dönem sonlarında "sosyal etkinlik belgesi" verilecek. Bu, öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinlikleri içeren bir belge olacak. e-okulda tutulan kayıtlar ve sosyal etkinlik belgelerinin, öğrencinin bir üst eğitim kurumlarına yerleşmesi sırasında rehberlik hizmetlerine kaynaklık etmesi öngörülüyor.

Öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerin e-okul sistemine işlenmesi için 3 ayrı kategori belirlendi. Buna göre, öğrencilerin sosyal etkinlik belgesi alabilmesi için okul etkinlikleri, merkezi etkinlikler ve okul dışı bireysel etkinliklere katılması ve modülde kaydının tutulması gerekiyor.

Okul etkinlikleri, en az bir danışman öğretmen rehberliğinde oluşturulan öğrenci kulüplerindeki faaliyetlerden oluşacak. Bu etkinlikler, öğrenci kulüpleri tarafından önceden planlanmış sosyal etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmalarını kapsayacak.

Etkinlik dereceleri

Sosyal etkinlik yapan öğrenciler modüle, "sosyal etkinliğe katılanlar", "ürün ortaya koyanlar", "performans gösterenler" ve "derece alanlar" şeklinde 4 ana kategoride işlenecek.

Öğrencilerin sosyal etkinlikleri, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirilecek. Kayıtlar, e-okul sisteminin dışında karne ile birlikte "sosyal etkinlik belgesi" olarak da öğrenciye verilecek.

Muhabir: Selma Kasap

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MEBMilli Eğitim BakanlığıSosyal Etkinlik BelgesiTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5