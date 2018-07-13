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Kars için kuvvetli yağış uyarısı

- Kars'ta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kars için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, Kars ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son meteorolojik degerlendirmelere göre, bugün Kars ve çevresinde gök gürültülü yağış (15-30 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de ifade edildi.


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KarsTarım Ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim MerkeziYağış Uyarısı
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