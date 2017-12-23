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Kars kazı yılbaşında sofraları süsleyecek

- Sarıkamış ilçesinde yetiştirilen kazlar, yaklaşan yılbaşı öncesi yoğun talep görüyor - Besici İnan: - "Sarıkamış oteller bölgesinde yılbaşı programı için şimdiden hazırlıklar yapılmaya başlandı. Hindi yerine kaz talebi geldi" - Otel Genel Müdürü Demir: - "Genelde hindiye talep olurdu ancak şimdi Kars kazına da talep çok oluyor. Gelen konuklar kaz eti yemeden gitmiyor. Bundan dolayı yılbaşı sofralarında kaz eti de yerini alacak"

Kars kazı yılbaşında sofraları süsleyecek

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yetiştirilen kazlar, yaklaşan yılbaşı öncesi yoğun talep görüyor.

Kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan kazlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi dolayısıyla yılbaşında da sofraları süsleyecek. Temizlenmiş ve kurutulmuş Kars kazının kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

Sarıkamış Hançerli Düzü mevkisindeki tesiste kaz besiciliği yaban Muammer İnan, AA muhabirine, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla kaza talebin satışları arttırdığını söyledi.

Özellikle kayak merkezi bölgesinde hizmet veren otellerden yoğun talep aldıklarını anlatan İnan, "Sarıkamış oteller bölgesinde yılbaşı programı için şimdiden hazırlıklar yapılmaya başlandı. Hindi yerine kaz talebi geldi. Bizim bu yörenin kazı meşhur olduğu için misafirlerimiz tadına bakmak istiyor. Biz de talepleri karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İnan, bir süre önce kesimi yapılan kazları kuruttuklarını ve hazır durumda beklettiklerini belirterek, "Hazırladığımız kazları parti parti otellere teslim ediyoruz. Taleplerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Bayağı bir yoğunluk var. Gelen misafirlerimiz bu lezzeti tatsınlar, onun gayretindeyiz. Her yerde hindi bulursun ama kaz bulamazsınız." ifadelerini kullandı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki otelin genel müdürü Murat Demir de yılbaşı hazırlıkları kapsamında gelen konuklara eğlencenin yanı sıra özel menüler hazırladıklarını söyledi.

Demir, şöyle konuştu:

"Yılbaşı menümüzde hem hindi hem de kaz var. Konuklarımıza bu bölgenin ritüeli olan kaz sunumu yapacağız. Genelde hindiye talep olurdu ancak şimdi Kars kazına da talep çok oluyor. Gelen konuklar kaz eti yemeden gitmiyor. Bundan dolayı yılbaşı sofralarında kaz eti de yerini alacak."

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KarsKazYılbaşı
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