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Kars Lojistik Merkezinin temeli atılıyor

- Kars'ta 300 bin metrekarelik alana kurulacak olan lojistik merkezinin temeli, yarın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla atılacak - TCDD Genel Müdürlüğü: "Yıllık 412 bin ton taşıma kapasitesi ve 175 bin metrekare konteyner stok alanına sahip Kars Lojistik Merkezi projesi tamamlandığında yaklaşık 500 kişi istihdam edecek"

Kars Lojistik Merkezinin temeli atılıyor

KARS (AA) - Kars'ta, 300 bin metrekarelik alana kurulacak olan lojistik merkezin temelinin, yarın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla atılacağı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, proje ve ihale süreçleri tamamlanan Kars Lojistik Merkezinin, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanındaki 300 bin metrekarelik alan üzerine kurulacağı belirtildi.

Yüklenici firma ile 94 milyon 300 bin TL bedelle imzalanan sözleşme kapsamında inşa edilecek lojistik merkezinin içerisinde toplam 16 kilometre uzunluğunda 27 demiryolu hattının inşa edileceği belirtilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Demiryolu ünitelerinin yanı sıra her türlü idari ve sosyal donatıların bulunduğu lojistik merkezin ulusal demiryolu bağlantısı, inşa edilecek 6,2 kilometrelik iltisak hattı ile sağlanacak. Kars Lojistik Merkezi, Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren hattı ile bütünleşecek. Kars-Sivas hızlı tren hattı ve bu yıl içinde hizmete açılacak Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu ile bölgenin ve Kafkaslar'ın lojistik üssü adayı olacak. Yıllık 412 bin ton taşıma kapasitesi ve 175 bin metrekare konteyner stok alanına sahip Kars Lojistik Merkezi projesi tamamlandığında yaklaşık 500 kişi istihdam edecek."

- 7 lojistik merkez hizmete açıldı

Açıklamada, ülkede 20 noktada yapımı planlanan lojistik merkezlerden bugüne kadar Samsun Gelemen, İstanbul Halkalı, Eskişehir Hasanbey, Denizli Kaklık, Kocaeli Köseköy, Uşak ve Balıkesir Gökköy olmak üzere 7 lojistik merkezin hizmete açıldığı vurgulanarak, diğer lojistik merkezlerinin inşa, proje, ihale ve kamulaştırma süreçlerinin de devam ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
KarsUlaştırma Deni̇zci̇li̇k Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
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