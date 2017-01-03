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Kars sıfırın altında 32 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Kars sıfırın altında 32 dereceyi gördü

ERZURUM (AA) - Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın bölge genelinde az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu ve yer yer sisli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın değişik yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 32, Ardahan'da 30, Erzurum'da 23, Ağrı'da 16, Iğdır ve Erzincan'da 9 ve Tunceli'de 3 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Iğdır'da 3, Ağrı'da 7, Erzurum'da 8, Ardahan'da 9 ve Kars'ta da 11 derece olması bekleniyor.


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