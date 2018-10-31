Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya 2019 Halil Tokel 2019 Yılı Bütçesi Kanun Teklifi
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin
Grip deyip geçmeyin
Grip deyip geçmeyin
Zeytinde rekor kıracak
Zeytinde rekor kıracak
27 ülkeye ihraç ediyor
27 ülkeye ihraç ediyor

Karsan, Romanya'ya elektrikli araç ihraç ediyor

BÜKREŞ (AA) - Romanya'nın Suceava Belediyesi, Karsan’ın elektrikli aracı olan “Jest” modelinden 5 adet satın aldı.Suceava Belediyesi'nin 4 Temmuz'da düzenlediği ihaleyi kazanan Karsan’ın elektrikli araçları için imza töreni...

Karsan, Romanya'ya elektrikli araç ihraç ediyor
banner17

BÜKREŞ (AA) - Romanya'nın Suceava Belediyesi, Karsan’ın elektrikli aracı olan “Jest” modelinden 5 adet satın aldı.
Suceava Belediyesi'nin 4 Temmuz'da düzenlediği ihaleyi kazanan Karsan’ın elektrikli araçları için imza töreni belediye binasında gerçekleşti. Anlaşmaya Suceava Belediye Başkanı İon Lungu ile Karsan Romanya distribütörü Anadolu Automobil Rom temsilcisi Magda Pesu imza attı.
Karsan, söz konusu elektrikli araçları 6 ay sonra teslim edecek.
İhale, bir Türk markasının Romanya'da kazandığı ilk elektrikli araç ihalesi özelliğini taşıyor ve imzalan kontrat yaklaşık 1 milyon avro değerinde.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Romanya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1