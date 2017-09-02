"Karşısına çıkamadılar, kalleşçe şehit ettiler"

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Uludere ilçesinde evinin önünde silahlı saldırı sonucu şehit edilen Mehmet Paksoy'un ailesini ziyaret etti.

Vali Aktaş, beraberinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım ve Uludere Kaymakamı M.Fatih Yakınoğlu ile Uludere ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde şehit güvenlik korucusu Paksoy'un evine geldi, yakınlarını başsağlığı diledi.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada Paksoy'un PKK'lı teröristlere görev yaptığı 25 yıl boyunca kök söktürdüğünü söyledi.

Gece karanlıkta kurulan pusu sonucu Paksoy'un şehit edildiğini anımsatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Güvenlik güçlerimizin gayreti ile bu hainlere papuç bırakmayacağız. Karşısına çıkamadılar, akşam karanlığında kalleşçe şehit ettiler. Allah'ın izniyle Mehmet Paksoy kardeşimizin ve diğer şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Kardeşliğimize ve birlik beraberliğimize sonuna kadar sahip çıkacağız. "