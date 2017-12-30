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Kars'ta 180 damızlık boğa dağıtıldı

- Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Düzgün: - "Projemizin amacı ilimizde hayvan ırkını geliştirmek, ıslah etmek, kaliteli hayvan elde etmek"

Kars'ta 180 damızlık boğa dağıtıldı

KARS (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında Kars'ta 180 damızlık boğa dağıtıldı.

Yeni hayvan pazarından getirilen damızlık boğalar, sahiplerine teslim edildi. Çiftçiler, teslim aldıkları boğalarını kamyonlara yükleyerek götürdü.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Düzgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, DAP kapsamında 2017 yılının son günlerinde damızlık boğa dağıttıklarını söyledi.

Projeye başvuran ve bakanlıktan onay alan vatandaşlara boğalarını teslim ettiklerini ifade eden Düzgün, "Yılın son günlerindeyiz ama Allah'a şükür vatandaşa söylediğimiz söz vardır 'durmak yok çalışmaya devam' biz çalışacağız, vatandaşımız üretecek, Kars zengin olacak, Türkiye zengin olacak." dedi.

Düzgün, vatandaşların üreterek kalkınmasını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Projemizin amacı ilimizde hayvan ırkını geliştirmek, ıslah etmek, kaliteli hayvan elde etmek. Bunlar için 3 yıldır devam ettirdiğimiz bir proje vardı. Daha önce bize başvurmuş 3 bin çiftçimizin başvurularını kabul edip bakanlıkça onay alanları peyder pey dağıttık. Başvuruların yüzde 70'inin üzerinde boğa dağıttık. 150'si TİGEM işletmesinden gelen 180 boğa dağıtıyoruz."

Kağızmanlı besici Ali Akdağ ise damızlık boğalara en iyi şekilde bakacaklarını ifade ederek, "Allah bu devlete, millete zeval vermesin. Devletimiz bize gereken katkıyı sağlıyor, biz de devletimize katkı sağlamak için çalışmalıyız. Bu boğalardan iyi ırklar elde etmeliyiz. Bu ırkları da devletimizin kalkınması için kullanmalıyız." dedi.

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Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin DüzgünDAPKars
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