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Kars'ta 40 kişi mevlit sonrası yedikleri yemekten zehirlendi

- Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Şahin: - "Alınan bilgilere göre mevlitte yenilen bir yemekten sonra bu olay oldu"

Kars'ta 40 kişi mevlit sonrası yedikleri yemekten zehirlendi

KARS (AA) - Kars'ta 40 kişi, yedikleri yemeğin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaklaşık bir hafta önce yakını vefat eden İ.K. evinde mevlit okutturdu.

Mevlit sonrası ikram edilen tavuklu pilavı yiyen 40 kadın, bir süre sonra kusma, mide bulantısı, halsizlik şikayetiyle Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.

Kars Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mutlu Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanelerine zehirlenme şüphesiyle 27 kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi.

Şahin, durumları iyi olanların taburcu edildiğini ifade ederek, "Alınan bilgilere göre mevlitte yenilen bir yemekten sonra bu olay oldu. Çoğu hastamız taburcu edildi, kalanlar da müşahede altında. İlk geldiklerinde bulantı, kusma, miğdede yanma şeklinde başvurmuşlardı." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
KarsMevlitYemekZehirlenme
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