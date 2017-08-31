Kars'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele kapsamında Kağızman ilçesi kırsalına operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda, 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristle gün içinde toplam 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş oldu.