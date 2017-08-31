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Kars'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele kapsamında...

Kars'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele kapsamında Kağızman ilçesi kırsalına operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristle gün içinde toplam 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
KağızmanKarsTerörTerörist
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