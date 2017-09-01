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Kars'ta askeri alanda yangın

- Kentteki bir kışladaki ağaçlık alanda çıkan yangına, askerlerin yanı sıra itfaiye, AFAD ve TOMA'larla müdahale ediliyor

Kars'ta askeri alanda yangın

KARS (AA) - Kars'ta bir kışladaki ağaçlık alanda yangın çıktı.

Kentteki 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Çakmak Batı Kışlası'na ait bir arazide henüz belirlenemeyen sebeple örtü yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bir süre sonra kışlaya ait ağaçlık alana sıçradı.

Yangın, askerlerin müdahalesine rağmen söndürülemeyince bölgeye itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesine ait söndürme araçları ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 2 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Takviye ekiplerin de gelmesiyle söndürülmeye çalışılan yangına, askerler de yangın söndürme araçlarının yanı sıra kazma ve küreklerle müdahale ediyor.

Sağlık ekiplerinin de tedbir amaçlı bekletildiği bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın dolayısıyla Kars Valisi Rahmi Doğan ile 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan da kışlaya geldi.

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