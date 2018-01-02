Kars'ta atlı kızaklar sezonu açtı

KARS (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin yerli ve yabancı ziyaretçileri, kayak ve kızakla kaymanın yanı sıra atlı kızaklarla orman içinde gezinti yapmayı da ihmal etmiyor.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yılbaşında yağan karın ardından atlı kızak sahipleri da sezonu açtı.

Kayak merkezine gelen ziyaretçiler, bir yandan kayak yaparken diğer yandan farklı etkinliklere katılarak eğlenceli anlar yaşıyor.

Sarıkamış'ta uzun kış mevsiminde genellikle ulaşım ve yük taşımacılığında kullanılan atlı kızaklara binen turistler, sarıçam ormanlarının doyumsuz manzarası içinde tur atıyor.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki oteller bölgesinde atlı kızağıyla hizmet veren Özkan Çamlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yağan karın ardından atlı kızak sezonunu açtıklarını söyledi.

Özkan, sayıları azalsa da atlı kızak geleneğini devam ettirmeye ve kış turizmine hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Atlı kızaklarımız sezona başladı, bugün siftah yaptık. İnşallah bu sene bol bereketli huzurlu bir yıl olur. Konuklarımızı kayak merkezinde gezdirdikten sonra ilçeye de götürüp tur attırıyoruz. Ayrıca kar olmayan yerlerde faytonla gezi yaptırıyoruz. İlçemize gelen misafirler atlı kızaklardan çok memnun olduklarını söylüyor."

İstanbul'dan tatil için eşi Sibel Özkan ile Sarıkamış'a gelen Emre Özkan da ilk defa Sarıkamış'a geldiğini, atlı kızak turlarının çok keyifli olduğunu dile getirerek, sarıçam ormanları arasında atlı kızaklarla gezmenin güzel olduğunu ifade etti.

Sibel Özkan ise Cıbıltepe'nin otellerinin çok güzel olduğunu vurgulayarak "Eşim ve oğlumla ilk defa atlı kızağa bindik ve bu hizmetten çok mutlu olduk, çok keyifliydi." dedi.