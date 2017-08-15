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Kars'ta belgesiz kurbanlık sevkıyatına ceza

- Kentte, gerekli belgeleri olmadan kurbanlık hayvan sevkıyatı yaptıkları öne sürülen 2 kişiye, 20 bin 118 lira para cezası uygulandı

Kars'ta belgesiz kurbanlık sevkıyatına ceza

KARS (AA) - Kars'ta, gerekli belgeleri olmadan kurbanlık hayvan sevkıyatı yaptıkları iddia edilen 2 kişiye, 20 bin 118 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yollarda denetim yaparak özellikle kurbanlık hayvan sevkıyatı yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Uygulamada durdurulan iki araçta ve İ.A'ya ait olan 42 kurbanlık büyükbaş hayvana rastlandı.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, söz konusu kurbanlıkların gerekli belgeler hazırlanmadan sevk edilmek istendiği belirlendi.

Olay yerine çağrılan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bu sebeple ve İ.A'ya 20 bin 118 lira para cezası uyguladı.

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Anahtar Kelimeler:
KarsKurbanlık
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