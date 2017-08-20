Kars'ta boğazına yemek parçası takılan kişi öldü

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde yediği yemeğin parçası boğazına takılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülheyran köyünde oturan Reşat Balk'ın (53) boğazına, evde yediği yemeğin parçası takıldı. Balk'ın boğazına kaçan yemek parçası evdeki yakınlarınca çıkartılmak istenmesine rağmen başarılı olunamaması üzerine ambulans çağrıldı.

Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalbinin durduğu anlaşılan Balk, hastanedeki kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü.

Bir süre sonra tekrar fenalaşan Balk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Reşat Balk'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu.