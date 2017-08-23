Kars'ta buğday hırsızlığı güvenlik kamerasında

KARS (AA) - Kars'ta öğrenci yurdundan 2 kadının buğday hırsızlığı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Halitpaşa Mahallesi'ndeki Zekiye Hatun Orta Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nun deposuna bir süre önce geldiği belirlenen şüpheli C.Ç, depodaki buğdayları fark etti.
Birkaç gün sonra sabahın erken saatlerinde yurdun deposuna gelen C.Ç. ile A.Ç, buradaki 2 çuval buğdayı çalıp inşaatlarda kullanılan el arabasına koyarak uzaklaştı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haber verilmesi üzerine yurdun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Kayıtlardan hırsızlığı yaptığı belirlenen C.Ç. ve A.Ç. ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.Ç, serbest bırakılırken, C.Ç. adliyeye sevk edildi. C.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde C.Ç. ile A.Ç'nin 2 çuval buğdayı el arabasına yüklediği görülüyor.
Görüntüye A.Ç'nin el arabasıyla buğdayları götürdüğü, C.Ç'nin de yanında yürüdüğü yansıyor.