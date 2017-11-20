Kars'ta elbise çalan iki kadın tutuklandı KARS (AA) - Kars'ta bir mağazadan elbise çalan biri yabancı uyruklu 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.Faikbey Caddesi'nde bulunan bir mağazaya müşteri olarak giren Azerbaycan uyruklu F.Q, (21) ile H.V, (22) beğendiği elbiseleri alarak...

20 Kasım 2017 Pazartesi 22:56