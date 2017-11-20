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Kars'ta elbise çalan iki kadın tutuklandı

KARS (AA) - Kars'ta bir mağazadan elbise çalan biri yabancı uyruklu 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.Faikbey Caddesi'nde bulunan bir mağazaya müşteri olarak giren Azerbaycan uyruklu F.Q, (21) ile H.V, (22) beğendiği elbiseleri alarak...

Kars'ta elbise çalan iki kadın tutuklandı

KARS (AA) - Kars'ta bir mağazadan elbise çalan biri yabancı uyruklu 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Faikbey Caddesi'nde bulunan bir mağazaya müşteri olarak giren Azerbaycan uyruklu F.Q, (21) ile H.V, (22) beğendiği elbiseleri alarak üzerindeki etiketleri kesti.

Durumlarından şüphelenen mağaza çalışanı, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Mağazaya giden Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince takibe alınan iki kadın suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan F.Q ile H.V, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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