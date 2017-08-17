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Kars'ta FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi ve "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen...

Kars'ta FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi ve "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirtilen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda söz konusu 6 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
ByLockFetöKağızman
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