Kars'ta FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi ve "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirtilen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda söz konusu 6 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.