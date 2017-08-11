Kars'ta hayvan dolandırıcıları yakalandı

KARS (AA) - Kars'ta hayvan dolandırıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kurban Bayramı öncesi Ankara'dan Kars'a hayvan satın almak için gelen H.K, burada S.B. ile görüşerek 265 bin lira değerinde büyükbaş hayvan almak için anlaştı.

Satın aldığı hayvanların kamyonlara yüklendiğinin söylenmesi üzerine 100 bin lira nakit ödeyen H.K, geri kalan kısmı için de senet imzaladı.

Ödemenin ardından Ankara'ya dönen ve satın aldığı kurbanlıkların getirilmesini bekleyen H.K, aradan geçen birkaç günlük sürede kimsenin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayarak Kars'a geri döndü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, H.K'nin şikayeti üzerine dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda S.B, O.M, Y.G, E.K. ve F.N.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, S.B. ise adliyeye sevk edildi.



