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Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KARS (AA) - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Tekin Zengül idaresindeki 36 AP 785 plakalı otomobil, Kars-Ardahan karayolunun Susuz ilçesi Kırkpınar Köyü mevkisinde, Zikrettin Engin yönetimindeki 06 ACF 113...

Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KARS (AA) - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tekin Zengül idaresindeki 36 AP 785 plakalı otomobil, Kars-Ardahan karayolunun Susuz ilçesi Kırkpınar Köyü mevkisinde, Zikrettin Engin yönetimindeki 06 ACF 113 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, büyük hasar gören Zengül yönetimindeki araçta yer alan Rüştü Uzar (66) olay yerinde hayatını kaybetti. Uzar'ın cenazesi Susuz Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Yaralanan Zengül ile Engin ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda yaşanan aksaklık araçların yoldan çekilmesi sonrası normale döndü.


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Anahtar Kelimeler:
1 ölü 2 YaralıKarsTrafik Kazası
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