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Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

KARS (AA) - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Mürsel Ören'in kullandığı 26 SE 453 plakalı otomobil, Ani Ören Yeri ile il merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan karayolunun Yahni Dağı mevkisinde, Okan...

Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

KARS (AA) - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mürsel Ören'in kullandığı 26 SE 453 plakalı otomobil, Ani Ören Yeri ile il merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan karayolunun Yahni Dağı mevkisinde, Okan Kaya idaresindeki 75 AG 910 plakalı otomobille çarpıştı.

Ören'in idaresindeki otomobil çarpışma sonrası şarampole düştü.

Kazada, sürücü Mürsel Ören, aynı araçtaki eşi Nuran Ören, Abdullah Muhammed Er ve eşi Sinem Er ile diğer aracın sürücüsü Kaya yaralandı.

Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Mürsel Ören hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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1 ölü 4 YaralıKarsTrafik Kazası
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