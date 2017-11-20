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Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava

-Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Sıcaklığın eksi 4 dereceye düştüğü ilçede gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimler ve Cıbıltepe Kayak Merkezi beyaza büründü.

Kayak merkezindeki 2. etap pistlerde kar kalınlığı 3 santimetre olarak ölçüldü.

Kayak merkezinde hizmet veren otel işletmecisi Nurettin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının turizmcileri heyecanlandırdığını belirterek, "Beklediğimiz kar yağdı, şu anda pistlerimizde 3 santimetre kalınlığında kar var. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre 3 gün süreyle kar yağışı bekliyoruz. Şu anda otellerimiz rezervasyonlarını alıyor. Kar yağışından sonra 2017-2018 kış sezonunu açmaya hazırız." diye konuştu.

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