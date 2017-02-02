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Kars'ta karla mücadele

- Kars Belediyesi ekipleri gece saatlerinde de çalışmalarını sürdürerek, yollarda biriken karları temizleyip kamyonlarla şehir dışına taşıyor

Kars'ta karla mücadele

KARS (AA) - Kars Belediyesi, etkili olan kar yağışı nedeniyle kaldırım ve yollarda biriken kar ve buzları gece gündüz kesitisiz çalışarak kamyonlarla şehir dışına çıkarıyor.

Kars'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından belediye ekiplerince başlatılan karla mücadele çalışması ise aralıksız sürüyor.

Ana caddelerdeki çalışmalarını tamamlayan ekipler, trafiğin yoğun olduğu diğer cadde ve sokakları akşam saatlerinde trafiğe kapatarak karları temizliyor.

Kazım Paşa Caddesi'nde karla mücadele çalışmasını sürdüren ekipler, 2 greyder 4 kepçe ve 5 kamyon ile gece saatlerinde de karla mücadele çalışmasını devam ettiriyor.

Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürü Murat Bilgir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Kar yağışının ardından kentteki biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıdıklarını anlatan Bilgir, "Ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Kazım Paşa Caddesi ile birçok caddede kar kaldırma çalışmamızı başlatmış bulunmaktayız. Şu anda 2 greyder, 4 kepçe ve 5 kamyon ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda kapalı ara yolumuz yok, kentteki karla mücadelemiz devam edecek. İnşallah kısa sürede karları kaldırıp şehrimizi feraha kavuşturacağız." diye konuştu.


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Kar Temizleme çalışmasıKars
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